「本当にそれで大丈夫？」「こうしたほうがいいんじゃない？」そんなふうに言われてしまうことはありませんか？「なぜいつも、干渉されるんだろう……」と悩んだとき、私たちはどうすればいいのでしょうか？累計20万部を超えるベストセラー著者、林健太郎氏が執筆した『なぜか干渉される人 思わず干渉してる人 あの人と「いい距離感」を保つコミュニケーション術』から「しんどい相手」が「心地よい人」に変わる、いい距離感を保つ