2024年1月の「能登半島地震」で被災した石川県の子どもたちが8月14日、徳島市の阿波踊りに参加し、ひと夏の思い出を作りました。「踊りは奥能登」阿波踊りに参加したのは、能登半島地震で被災した石川県能登町などの中高生ら17人です。石井町のボランティア団体「ダッシュ隊徳島」が、日常を失った子どもたちに向けて企画したもので、14日は「ローソンでハピろー！」両国本町演舞場」と「あわぎん南内町演舞場」で、ダ