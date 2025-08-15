ÂçÊ¬¸©É±ÅçÂ¼ÅÁÅý¤ÎËßÍÙ¤ê¤¬14ÆüÌë¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¡È¥­¥Ä¥ÍÍÙ¤ê¡É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉ±ÅçËßÍÙ¤ê³«ºÅ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡È¥­¥Ä¥ÍÍÙ¤ê¡ÉÈäÏª¥æー¥â¥é¥¹¤Ë´ÑµÒ¤òÌ¥Î»ÂçÊ¬ ³ùÁÒ»þÂå¤ÎÇ°Ê©ÍÙ¤ê¤¬È¯¾Í¤È¤µ¤ì¤ëÉ±ÅçËßÍÙ¤ê¡£¹ñ¤ÎÁªÂòÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¡¢Åç¤¬ºÇ¤â¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤ëº×¤ê¤Ç¤¹¡£ ½éÆü¤Ï¸©Æâ³°¤«¤é500¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É±ÅçËßÍÙ¤ê¤Ï16¤ÎÍÙ¤êÂâ¤¬¡¢Ëß¤Ä¤Ü¤È¸Æ¤Ð