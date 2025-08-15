大注目のW杯欧州予選。54か国（ロシアはウクライナ軍事侵攻でUEFAとFIFAの大会に無期限出場停止）が12組に分かれて戦うグループステージ（首位は本大会出場、２位はプレーオフ進出）で、激戦区のひとつと目されているのがグループIだ。このグループには、ノルウェー（FIFAランク33位／７月22日現在）、イスラエル（同75位）、イタリア（同11位）、エストニア（同126位）、モルドバ（同154位）が同居。すでにノルウェーとエスト