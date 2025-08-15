総合格闘家でUFCフライ級15位の朝倉海が14日（日本時間15日）、米国シアトルで「UFC319」のプレスカンファレンスに参加。対戦相手の同級11位ティム・エリオット（米国）とのフェースオフを公開した。 ■朝倉海のUFC2戦目に熱視線 朝倉は黒のシャツとパンツに、オフホワイトのスニーカー、サングラスという落ち着いた装いで登壇。 壇上でエリオットと対峙すると、握手を交わしハグ。フェースオフでは