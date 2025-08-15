総合格闘家でUFCフライ級15位の朝倉海が14日（日本時間15日）、米国シアトルで「UFC319」のプレスカンファレンスに参加。対戦相手の同級11位ティム・エリオット（米国）とのフェースオフを公開した。



■朝倉海のUFC2戦目に熱視線

朝倉は黒のシャツとパンツに、オフホワイトのスニーカー、サングラスという落ち着いた装いで登壇。壇上でエリオットと対峙すると、握手を交わしハグ。フェースオフでは、両者笑顔で言葉を交わし、最後に再び握手を交わしてファイトポーズを披露した。朝倉は自身のXにフェースオフの様子を撮影した動画を公開。「あと2日」と炎の絵文字付きで投稿し、2024年12月の現王者アレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）とのタイトルマッチ以来となる再起戦を待ち侘びている様子だ。投稿を見たファンからは「UFCのスターたちと横並び。本当にUFCファイターになったんだなぁと改めて実感」「勝つ予感しかしない」「相手は海にかなりビビってると思う！」「おしゃれ番長すぎるぜ」「試合頑張ってください 全力で応援しています！」など応援のコメントが相次いでいる。





エリオットとフェースオフした朝倉海

フェースオフの会場に向かう朝倉海