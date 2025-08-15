お笑い芸人のザブングル加藤（50歳）が、8月14日に放送されたトーク番組「じっくり聞いタロウ 〜スター近況（秘）報告〜」（テレビ東京系）に出演。副業などで安定した生活を送ることができていると話し、「だいぶ今いい感じで。ある意味、今1番幸せかも」と語った。2021年にザブングルを解散後、ピン芸人として活動するザブングル加藤が番組のゲストとして登場。加藤は、闇営業で謹慎処分を受けたり、コロナ禍で仕事が減って、生