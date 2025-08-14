「人間が想像できることは、人間が必ず実現できる」。SFの父ジュール・ヴェルヌの言葉通り、旧世紀までに想像された「未来」はあらかた実装された。そして再び、社会は未知なる未来を描く新たな想像力を必要としている。そのひとつの答えとなる30の物語を『SFマガジン』編集部が厳選！（雑誌『WIRED』日本版 VOL.36 特集「FUTURES LITERACY」より転載）