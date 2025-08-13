2025年7月5月（土）24時より順次放送開始となった『その着せ替え人形は恋をする』。第19話のあらすじと先行カットが公開された。原作累計部数1300万部を突破した、福田晋一が描く『その着せ替えビスク・人形ドールは恋をする』。ある日の出会いをきっかけに、コスプレを通して交流を深めていく喜多川海夢と五条新菜。まだまだやりたいコスプレ、作りたい衣装はいっぱい。クラスメイトたちとの交流や、新しいコスプレ仲間たちとの出