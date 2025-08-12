その都市の名はシナバー。たったひとつの都市、砂漠、グリーンベルト、大海。世界にはこの四つしかないのだ。そもそもシナバーに暮らす人間は、外側になにがあるか興味を持たない。抗老化治療によって永遠の命を得た彼らは、頽廃と倦怠のなかに暮らしている。『シナバー 辰砂都市』は１９７６年に原書単行本が刊行され、日本の海外ＳＦファンのあいだで話題になったが、全八篇からなる収録作品のいくつかが個別に訳出されただけ