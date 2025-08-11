ÀÅ¤«¤Ëµ±¤¯±²´¬¶ä²Ï¡ÖNGC 1309¡×¤Î¹îÌÀ¤Ê»Ñ¤ò¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬Âª¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¶ä²Ï¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢Ä¶¿·À±¤òÀ¸¤­»Ä¤Ã¤¿¡Ö¥¾¥ó¥ÓÀ±¡×¤ÎÀµÂÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ±¡¹¤Î¡È»à¤ÈºÆÀ¸¡É¤Î¥É¥é¥Þ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£