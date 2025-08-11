9回満塁の場面でシュナイダー監督が激高【MLB】ブルージェイズ 5ー4 ドジャース（日本時間11日・ロサンゼルス）ブルージェイズ側放送席が嘆きの声を上げた。10日（日本時間11日）に行われたドジャース戦、9回1死満塁で大谷翔平投手に対し、メーソン・フルハーチ投手が投じた2球目の判定を巡り、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督がベンチで激高する場面があった。カウント0-1から投じた2球目が内角高めに。大谷は体が