甲子園球場で行われている全国高校野球選手権。9日夜、初戦を戦った県代表の明豊が3年ぶりの白星をあげました。 5年連続11回目の出場となる明豊は9日夜の初戦で千葉代表の市立船橋と対戦しました。 明豊は3回表、2アウト3塁2塁から2番、藤のタイムリーヒットで2点を先制します。藤は5回にもタイムリーツーベースを放ち、3打点の活躍。明豊打線は長打4本を含む12安打で相手投手陣から6点を奪います。 先