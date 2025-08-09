ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > YOSHIKI、アニメ劇中歌への「パクリ」指摘を批判され提案 ネット賛否… YOSHIKI X JAPAN エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH YOSHIKI、アニメ劇中歌への「パクリ」指摘を批判され提案 ネット賛否両論 2025年8月9日 17時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと アニメ劇中歌を巡り、Xで「著作権侵害の可能性」に言及したYOSHIKI この投稿には批判が寄せられる中、急展開があったとFLASHが伝えた 制作陣に「公開での対話」を呼びかけ、ネットで賛否両論が出ているという 記事を読む おすすめ記事 「耳からチャプチャプ音がする」「これはやばい」京都市の小4男子が“壮絶ないじめ暴力”で難聴に 羽交い締め状態で頭を3発殴られ… 2025年8月7日 7時10分 《仲間たちが次々離散》中居正広氏が自ら選ぶ孤立の道“側近”のLINEに「まさかの応対」 2025年8月9日 16時0分 【続報】意識不明で搬送の女性2人死亡確認 交差点で「わ」ナンバー乗用車とトラックが衝突 北海道 2025年8月9日 20時30分 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」 2025年8月7日 5時50分 辻希美が第5子女児出産 17歳長女・希空が喜び「初めての妹…幸せな気持ち」母に感謝「ありがとう」 2025年8月9日 19時51分