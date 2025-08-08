入札の不調により事業者の公募を中止した「県立ホール」について、後藤田知事は8月8日、「参加資格の見直しを図る」方針を示しました。（後藤田 知事）「様々な方に（入札に）入っていただく、そういう形式にする「あまり細かくいろいろ決めすぎると、入れる人が限定される」後藤田知事は8日の定例会見で、藍場浜公園西エリアに建設予定の「県立ホール」の設計施工を行う事業者の入札について、参加資格の一部見直しの