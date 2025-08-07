ものづくりの楽しさを知ってもらおうと、キヤノングループが夏休みの小学生を対象に、科学をテーマにした工作教室を開きました。 【写真を見る】小学生が望遠鏡や万華鏡など、ものづくり体験キヤノングループ工作教室大分 この「キッズスクール」は子どもたちに科学や工学の面白さを知ってもらおうと、夏休みに合わせて企画されたものです。 7日、大分市にあるキヤノンのものづくり人材育成センタ&