7日の大分県内は、前線の影響でまとまった雨となり、農家にとっては恵みの雨となりそうです。 【写真を見る】久しぶりのまとまった雨落雷や竜巻などの激しい突風に注意農家にとっては恵みの雨に大分 前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、大分県内は大気の状態が非常に不安定となっています。このため、県西部や北部を中心にまとまった雨が降っています。 午前11時までの24時間降水量は、日田市椿ヶ鼻