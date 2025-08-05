八戸の土井紅貴が秋田へ完全移籍、在籍半年でステップアップJ3リーグのヴァンラーレ八戸は8月4日、MF土井紅貴がJ2リーグのブラウブリッツ秋田へ完全移籍することを発表した。ファンからは「個人昇格おめでとう！」と移籍を祝福する声やシーズン途中の主力放出を嘆く声が寄せられた。現在、J3で首位に立つ八戸だが、多くの選手たちがシーズンのここまで高いパフォーマンスを見せてきた。そうしたなか今シーズン、関西学院大から