¤¹¤­²È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëµíÐ§¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¤¹¤­²È¡×¤¬¡¢½é¤È¤Ê¤ë²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ¡ÖSUMMER BOX 2025¡×¤ò8·î7Æü¸áÁ°10»þ¤«¤éÅ¹ÊÞ¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤Ï1¿Í5¸Ä¤Þ¤Ç½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÆ±Å¹¤Î¡È²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ¡É¡£º£²ó¤Ï¡Ö²Æ¤ò¤â¤Ã¤È¤¹¤­²È¤Ë¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡È²Æ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡É¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤É¤ó¤Ö¤ê·¿ÊÝ