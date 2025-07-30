ÆüËÜ»þ´Ö¤Î7·î30Æü¸áÁ°8»þ25Ê¬¤´¤í¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¶áÊÕ¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÊÆÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¡ÊUSGS¡Ë¤ÏÅö½é¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤òM8.0¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤ËM8.8¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Ø¤È°ú¤­¾å¤²¤¿¡£¤³¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤Ï¡¢³¤ÍÎ¤Ë²ç¤ò¤à¤­¡¢¹­ÈÏ°Ï¤ËÄÅÇÈ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡¢ÊÌÉÜ¹Á¶áÊÕ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¤¹¤ëÈøÈ«¤µ¤óµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î¹­ÈÏ°Ï¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¤òÈ¯É½¡£´ä¼ê¸©¤Î±è´ß¤Ç¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë30¥»¥ó¥Á¤Î