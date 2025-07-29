Àï»þÃæ¡¢ºÙ¶ÝÊ¼´ï¤òÀ½Â¤¤·¿ÍÂÎ¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µìÆüËÜ·³¤Î¡Ö731ÉôÂâ¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Î¸ø³«¤¬Ãæ¹ñ¤ÇµÞî±¡¢±ä´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸°­²½¤òÈò¤±¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ç¸ø³«¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüÃæÀïÁèÃæ¤ËµìËþ½£¡¢º£¤ÎÃæ¹ñÅìËÌÉô¤ÇºÙ¶ÝÊ¼´ï¤òÀ½Â¤¤·¡¢¿ÍÂÎ¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µìÆüËÜ·³¤Î¡Ö731ÉôÂâ¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±Ç²è¤ÏµÈÎÓ¾Ê½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤¬2017Ç¯¤«¤éÀ½ºî¤ò³«»Ï¡£°ì¿Í¤Î¿ÍÊª¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿