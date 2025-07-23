Microsoftが、ビジネスユーザーからずっと求められてきたという、5G接続用のモデムを内蔵したモデルを含む新しい「Surface Laptop」を発表しました。Surface Laptopとしては第7世代にあたり、画面サイズは15インチと13.8インチ。IntelのCore Ultraプロセッサ(シリーズ2)を搭載しています。Introducing Surface Laptop 5G: Seamless connectivity, built for business | Microsoft Devices Bloghttps://blogs.windows.com/devices/2