山本由伸は5回5安打3失点（自責1）で降板【MLB】ドジャース ー ツインズ（日本時間23日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が22日（日本時間23日）、本拠地でのツインズ戦に先発登板し、5回5安打3失点（自責1）でマウンドを降りた。後半戦になって初マウンドはリズムに苦しみ、5回101球で降板となった。初回は完璧な立ち上がりだった。初回先頭のバクストンを空振り三振に仕留めると、2番・ジェファーズは遊ゴロ、3番・