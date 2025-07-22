Æ±°Õ¤Ê¤­¡Ö¥Ì¡¼¥É²èÁü¡×¤òAI¤ÇÀ¸À®¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤¬µÞÁý¤·¡¢Ç¯´ÖºÇÂç52²¯±ß¤â¤Î¼ý±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤¬Âç¼ê¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£