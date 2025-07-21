記者会見する自民党の比例代表で立候補した鈴木宗男氏。記者会見後に当選確実となった＝21日早朝、札幌市23年ぶりに復党した自民党から比例代表で立候補した鈴木宗男氏（77）は、21日早朝に札幌市の事務所に現れ、敗色濃厚として「選挙には（もう）出ない。終止符だ」といったんは引退を宣言した。数時間後に当選確実となり、事務所は騒然。支援者ら約10人も駆けつけ、鈴木氏の到着を待った。選挙戦ではライフワークと位置付け