¥ß¥é¡¦¥à¥é¥Æ¥£¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ëThinking Machines Lab¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï120²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹¾õÂÖ¤«¤éÃ¦¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿ôÌ¾¤Î¸µOpenAI¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½é¤á¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£