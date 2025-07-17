Âè105²óÅ·¹ÄÇÕ¤Ï7·î16Æü¡¢3²óÀï¤Î15»î¹ç¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£Å·¹ÄÇÕ JFA Âè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ 3²óÀï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í 2-1 ¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã 1-2 ÅìÍÎÂç³ØÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì 0-0(PK1-3) SCÁêÌÏ¸¶¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹ 1-2 ¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¥¬¥ó¥ÐÂçºå 4-4(PK3-4) ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º 2-1 V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ 0-0(PK4-2) ¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç