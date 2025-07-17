²Æ»ê¤Î»þ´ü¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤è¤¯¡ÖÌµÀ¯ÉÜ¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤ë¹ñ¤È¤·¤Æ¤âÍ­Ì¾¤À¡£ÌµÀ¯ÉÜ¤È¤Ï²¿¤ä¤éÊªÁû¤Ê¶Á¤­¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼Â¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³¤Á¤¬¤¦¡ª¡ÈÆó¤Ä¡É¤Î¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡×¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÄ¾¶á¤Ç¤Ï2024Ç¯6·î9Æü¤ËÁíÁªµó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Æâ³Õ¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï²¿¤Èº£Ç¯¤Î2·î3Æü¡£Áªµó¤Ç¤Ï¼çÍ×7ÅÞ¤¬ÙÉ¹³¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÁÈ³Õ¤¬Æñ¹Ò¡¢8¥«·î¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ