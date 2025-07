ミッキーの新オフィシャルテーマソング『What We Got 〜奇跡はきみと〜』に加え、スペシャル番組『King & Prince:What We Got 〜奇跡はきみと〜』がディズニー公式動画配信サービスDisney+(ディズニープラス)で8月1日(金)より世界同時独占配信。その配信を記念して、8月8日(金)〜13日(水)の期間限定で、SHIBUYA TSUTAYA 1F にて特別展示イベントの実施が決定した。8月1日(金)よりディズニープラスで世界独占配信の