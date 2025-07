ミッキーの新オフィシャルテーマソング『What We Got 〜奇跡はきみと〜』に加え、スペシャル番組『King & Prince:What We Got 〜奇跡はきみと〜』がディズニー公式動画配信サービスDisney+(ディズニープラス)で8月1日(金)より世界同時独占配信。その配信を記念して、8月8日(金)〜13日(水)の期間限定で、SHIBUYA TSUTAYA 1F にて特別展示イベントの実施が決定した。

8月1日(金)よりディズニープラスで世界独占配信のスペシャル番組『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』には、ミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング『What We Got 〜奇跡はきみと〜』のミュージックビデオ制作の裏側に密着したメイキングを収録。ディズニーとKing & Prince との夢のコラボレーションスタートの瞬間から、ミュージックビデオの撮影風景、ダンスリハーサルの様子やミッキーへの思い、ミュージックビデオの魅力についてKing & Prince が語り尽くすインタビューなど、完成までの軌跡を詰め込んだ貴重な映像が盛りだくさんだ。さらに、『What We Got 〜奇跡はきみと〜』のMV フルバージョン(※8月6日にリリースされる初回盤Aにも収録)をはじめとして、ここだけでしか見られないベストフレンドたちの絆を感じられるシーンが収められている。そしてこの度、本作の配信を記念して、8月8日(金)〜13日(水)の期間限定で、SHIBUYA TSUTAYA 1Fにて、特別展示イベントの実施が決定した。SHIBUYA TSUTAYA 1Fの展示エリアでは、8月8日(金)〜13日(水)の期間限定でミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング『What We Got 〜奇跡はきみと〜』のMVの世界感を体験できる特別展示を予定。MVでKing & Princeが実際に着用していた衣装や、MVに登場したキッチンやレコードジャケットなどの美術アイテムの実物が見られる。さらに、ディズニープラスで配信中のミッキーマウスコンテンツについても紹介される。ちなみに、混雑時には入場待ちや、入場に際し整理券が配られる場合があるのでご注意を。そして、SHIBUYA TSUTAYA B1Fでは、8月1日(金)より<Mickey & Friends POP UP STORE>が開催される。こちらでは、Mickey & Friends のキュートなグッズが登場するのに加え、8月8日(金)からは、Mickey & Friends × King& Princeスペシャルグッズの販売も決定。商品ラインナップは後日発表される予定なので、続報もお楽しみに。(C) Disney