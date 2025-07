ミッキーマウスと仲間たちが渋谷の街を彩る新プロジェクト「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」が、2025年8月に開催決定!☆プロジェクトオリジナル雑貨やイメージ画像などをチェック!(写真10点)>>>2025年8月1日(金)より、ポップカルチャーの発信地・渋谷の街を舞台に、新たなプロジェクト「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」が開催されることが決定した。本プロジェクトは、2028年に迎えるにミッキーマウ