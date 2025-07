ミッキーマウスと仲間たちが渋谷の街を彩る新プロジェクト「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」が、2025年8月に開催決定!2025年8月1日(金)より、ポップカルチャーの発信地・渋谷の街を舞台に、新たなプロジェクト「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」が開催されることが決定した。本プロジェクトは、2028年に迎えるにミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けて始動した大型グローバルキャンペーン「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環として、渋谷の街が「ミッキー&フレンズ」一色になるイベント。日本での特別開催となる。

本プロジェクトでは、SHIBUYA109、RAYARD MIYASHITA PARKにて「ミッキー&フレンズ」と出会える期間限定ポップアップで「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」のユニークなデザインをあしらったオリジナルグッズの展開や、豪華ノベルティがもらえる購入キャンペーンなど多数の企画が実施される。オリジナルグッズは、一年を通してミッキーマウスを日常に感じることのできるファッションアイテムや雑貨などがラインナップ予定。街を遊び回るミッキー&フレンズの姿がデザインされたアクリルキーホルダーやトートバッグのほか、「BE@RBRICK」とのコラボアイウェアやお財布、Tシャツなどを展開。また、RAYARD MIYASHITA PARK『MIYASHITA PARK STYLISH MOMENTS COLLECTION』にて、「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」参加店舗にてディズニー商品を1会計2000円(税抜)以上購入したゲスト限定で、イベントオリジナルガシャポンが回せるチケットがもらえる。ガシャポン自販機はSHIBUYA109、RAYARD MIYASHITA PARKのコラボレーション期間に各会場のポップアップに併設されている。また、「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」の期間中、SHIBUYA109、RAYARD MIYASHITA PARKでは、館内のBGMをミッキーマウスがセレクトした楽曲を収録したSpotify公式プレイリスト『Mickeys Mix Tape』がジャック!5月23日(金)に配信開始し、ミッキーのベストフレンドであるKing&Princeが歌う『What We Got 〜奇跡はきみと〜』や、Mickey Punkの楽曲など、館内音楽もお楽しみいただける。さらに、「ディズニー★JCBカード」では、渋谷の街を舞台にミッキーが登場する新TVCMの放映や、まるでミッキー&フレンズが実際に渋谷の街の中で撮影したような期間限定デザインカードの発行。さらにカード利用で参加できる限定グッズキャンペーンなどを実施している。「特別な ”いつも” へ、僕たちと。」をテーマに、ミッキーや仲間たちが身近な存在と感じられるような体験ができるスペシャルプロジェクト、ぜひ参加してみてね。(C)Disney