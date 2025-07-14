2016Ç¯¤ËMLS¤Î¥È¥í¥ó¥ÈFC¤«¤éÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Õ¥È°ì½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±óÆ£Íã¡£2022Ç¯¤ËµÞÀ­Çò·ìÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢°ì»þ¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤­¤ë¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆÈ¯¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸½ºß¤â¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¸ÅÁã¥È¥í¥ó¥ÈFC¤Ï¡¢±óÆ£¤È1Æü¸ÂÄê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¥È¥í¥ó¥ÈÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¡£±óÆ£¤Ï¥È¥í¥ó¥È¤Ë³®Àû¤¹¤ë¤È12Æü¤Î¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Ç¥­¥Ã¥¯¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡¢¸µÆ±