株式会社Hubbleは、契約業務・管理のクラウドサービス「Hubble」において、契約業務フローにおける進行や意思決定を支援するAIエージェント「Contract Flow Agent（コントラクト・フロー・エージェント）」のリリースを開始する。■ 従来のAI活用の限界と、生成AIへの期待近年、働き方改革の推進に加え、早期退職制度の拡充、人材の流動化、リモートワークの定着など、企業を取り巻く環境は大きく変化している。このような状況下に