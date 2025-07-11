牛丼チェーン店の松屋は、スリランカ大使館とコラボした新メニュー「デビルチキン」を、3月より一部店舗でテスト販売してきたが、売れ行きが好調なことから8日より全店舗での本格販売を踏み切った。スリランカでは味付けに辛子やチリソースなど辛い調味料を使うたため、料理名に「デビル（悪魔）チキン」というインパクトあるネーミングが付けられたが、驚くほどの辛さではない。鶏肉や玉ねぎ、ピーマン、トマトなどを炒めてチリパ