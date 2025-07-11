女優・タレントの長濱ねる（26歳）が、7月10日に放送されたバラエティ番組「アメトーーク！」（テレビ朝日系）に出演。カップ麺を「めちゃくちゃ食べます」と話し、ぼる塾・あんりは「友だちになれそう」と語った。“インスタントラーメン芸人”がテーマの今回、長濱は8年ぶりに発売する2nd写真集「長濱ねる」の宣伝を兼ねて同番組に出演。「ねるちゃん、どう？」と、インスタントラーメンを食べるかどうか聞かれた長濱は「めちゃ