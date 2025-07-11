直近5先発は22回1/3で22失点…7被弾を献上した【MLB】オリオールズ 7ー3 メッツ（日本時間11日・ボルティモア）苦しみ抜いた末の白星となった。オリオールズ・菅野智之投手が10日（日本時間11日）、本拠地で行われたメッツとのダブルヘッダー第2試合に先発。6回4安打3失点で今季7度目のクオリティスタート（6回以上を投げて自責点3以下）を記録し、7勝目を手にした。試合後は「やっぱり厳しい世界だなと」と、メジャー1年目に味