7月9日に生放送された『テレ東音楽祭2025〜夏〜』（テレビ東京系）。MCを務める予定だった国分太一が活動休止で降板したため、番組表にわざわざ「MC不在も」と入れるテレ東の自虐ぶりや、ASKAの『YAH YAH YAH』熱唱、懐かしの「女子十二楽坊」の登場、まさかの「チェキッ娘」復活など、他局ではまずお目にかからない企画の数々が話題となっている。Xには《最近いろいろな局で音楽祭みたいのやってるけど似たりよったりだなーと思