¡Ö¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó2025Ç¯8·î¹æ¡×¤Ï7·î4ÆüÈ¯Çä¡ª É½»æ¤Ïµþ¾¦¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥·¥êー¥º¤ÎºÇ½ª¿Ê²½·Ï¤È¤·¤Æ1988Ç¯¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Éü¹ï¥ìー¥·¥ó¥°¥Ð¥®ー¡Ö¥¿ー¥Ü¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥ß¥Ã¥É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡£ ´¬Æ¬¤Ï¥Ú¥¤¥ó¥È¡õ²þÂ¤¤ÇÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡È¥«¥¹¥¿¥àRC¥«ー¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÆÃ½¸¡ªÅÉÎÁ¥áー¥«ー¼çºÅ¤ÎRC¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖSHOW UP RC ¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×Æþ¾Þ¥Ü¥Ç¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈþÎï¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Î