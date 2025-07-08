総務省が今年の「情報通信白書」を公表しました。そのなかで、日本の「生成AI活用の後れ」を指摘しています。「情報通信白書」は、総務省が日本の情報通信に関する状況などについて昭和48（1973）年から毎年公表しているものです。今回の白書によりますと、「生成AIを利用したことがある」という個人が26.7％となり、前年度（9.1％）と比べておよそ3倍と大きく上昇しました。ただ、国際社会と比較すると中国81.2％、アメリカ68.8％