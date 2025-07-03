¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¤Ï2025Ç¯6·î27Æü¡¢¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¤Ê¤É¤Î¾¦ÍÑ¼ÖÎÎ°è¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ê¤Ù¹©¾ì¡Ê»°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ù»Ô¡Ë¤ò¾¦ÍÑ¼ÖÀìÍÑ¹©¾ì¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¤¤¤Ê¤Ù¹©¾ì¤¬¾¦ÍÑ¼ÖÎÎ°è¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë ¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¸½ºßÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2027Ç¯Ëö¤ò¤á¤É¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ê°Ê²¼¡¢¥È¥è¥¿)ÅÄ¸¶¹©¾ì¡Ê°¦ÃÎ¸©ÅÄ¸¶»Ô¡Ë¤Ë°Ü´É¤¹¤ë¡£¤¤¤Ê¤Ù¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢½éÂå¥¢¥ë¥Õ¥¡&#