6·î29Æü¤Þ¤Ç¤ËKis-My-Ft2¤Î¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡Ê35¡Ë¤¬Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼«Ê¬¤Î¿È¤Ëµ¯¤­¤¿¡È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¡É¤ò¹ðÇò¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶Ì¿¹¤µ¤ó¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿¤Ã¹õ¤ÊÇØ·Ê¤ËÊ¸¾Ï¤À¤±¤ÎÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï³¹¤Ç¡Ø¶Ì¿¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤­¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¡¢¶Ì¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î²ñÏÃ¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶Ì¿¹¤µ¤ó