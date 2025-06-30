¥Ö¥·¥í¡¼¥É¤Î¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥ê¥º¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ RisingBeat¡×¡Ê¥Æ¥Ë¥é¥Ó¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯8·î31Æü15»þ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤¹¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äX¤Ç6·î30Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏÀË¤·¤àÀ¼¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥ã¥é¥½¥ó¤Ç¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÅ¸³«¥Æ¥Ë¥é¥Ó¤Ï¡Ö¥Æ¥Ë¥×¥ê¥²¡¼¥à»Ë¾å½é¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤òÍÑ¤¤¤¿¥ê¥º¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ¡¢17Ç¯11·î28Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î³Ú¶Ê¤ò³Ú¤·¤á