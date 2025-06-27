横須賀市は、「よこすか開国花火大会2025」の開催日が10月５日（日曜日）に決定したことを発表した。今年も、隅田川花火大会のコンクールで優勝実績のある煙火店マルゴーが三浦半島最大級となる約１万発の花火を打ち上げる。大迫力の尺玉花火や連続して打ち上げるスターマインなど、よこすかの海に打ち上がる色とりどりの華やかな花火を楽しめる。その他詳細については、決まり次第、横須賀市観光協会ホームページにてお知らせしす