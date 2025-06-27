パナソニックグループが発表した国内5000人、海外5000人の合計1万人の人員削減は大きな注目を集めている。2024年度連結業績は、営業利益が前年比18.2%増の4264億円、最終利益は前年比17.5%減の減益となったものの、3662億円の黒字を維持。それにも関わらず、大規模な人員削減に踏み出すことになる。パナソニックホールディングスの楠見雄規グループCEOは、「雇用に手をつけなくてはならないことは忸怩たる思い」としながらも、「パ