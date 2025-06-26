クラブが公式発表J1湘南ベルマーレは6月26日、FW福田翔生がデンマーク1部ブレンビーIFへ完全移籍することを正式発表した。新天地でも背番号「19」を背負ってプレーする。契約は2029年夏までとされている。福田は2001年3月23日生まれ、福岡県出身。東福岡高からFC今治、Y.S.C.C.横浜を経て、2023年に湘南へ加入。J1リーグ通算60試合14得点、J3リーグ通算54試合11得点を記録している。移籍先のブレンビーIFは、デンマーク・ス