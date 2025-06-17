生成AI（人工知能）が生活やビジネスに深く浸透していく「普及期」へ差し掛かる期待が高まっている。2025年5月下旬には、中国のAI開発企業DeepSeek（ディープシーク）がAIモデル「R1」の改良版を開発したと報じられた。さらに注目すべきは、運用コストを大幅に削減できる次世代AIモデル「R2」の登場も近いと囁かれていることだ。オープンAIやグーグルなどの米国勢と開発競争で切磋琢磨するなか、「軽量・高性能・低コスト」な生成A