銀座コージーコーナーは、アサヒ飲料とのコラボレーションにより共同開発した「ジャンボシュークリーム カルピス」を7月4日から全国の生ケーキ取扱店で販売する。一部量販店では、6月27日から先行販売する。販売期間は7月31日ごろまで、価格は税込216円。なお、北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県には、銀座コージーコーナーの生ケーキ取扱店がないため、「ジャンボシュークリーム