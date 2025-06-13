米国のドナルド・トランプ大統領夫婦が１１日（現地時間）、ミュージカル『レ・ミゼラブル」開幕公演で観客の抗議と歓呼を同時に受けたとウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が報じた。ＷＳＪによると、トランプ氏はこの日、ワシントンＤ．Ｃ．ケネディセンターで開かれたミュージカル『レ・ミゼラブル』開幕公演にメラニア夫人とともに姿を現した。大統領夫婦の登場に観客の間からは「ＵＳＡ！」「ビバ、ロサンゼルス」と