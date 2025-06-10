夫婦喧嘩をしたとき、どのように対応していますか？この記事では、アプリ「ママリ」で投稿された内容をご紹介します。家族旅行を前に夫婦げんかをしてしまった投稿者さん。けんかの後、夫はスネてしまい旅行への参加を拒否しました。予約した電車の時間もあり、子どもを連れて先に家を出た投稿者さんは夫に連絡をしますが、無視されてしまいます。どうにも腹の虫がおさまらないものの、このままでいるのもいけないと考えています。